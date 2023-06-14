Глава СК РФ поручил доложить ему о расследовании дела об отравлении детей в лагере под Тверью

По факту отравления детей возбуждено и расследуется уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Тверской области Альберту Кизимову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах по факту отравления детей в лагере "Ромашка" под Тверью.

10 июня 11 детей и вожатый обратились в больницу с признаками острой кишечной инфекции. Следователем районного следственного отдела и криминалистом отдела криминалистики СКР проведен осмотр всех помещений, отобраны пробы воды и пищи, назначены экспертизы. Допрошены должностные лица, изъята документация.

Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)

Губернатор Игорь Руденя поручил Министерству образования Тверской области совместно с региональным управлением Роспотребнадзора провести проверку. Также проверку по факту ЧП проводит прокуратура района.

Лагерь временно закрыт, дети разъехались по домам. Заезд второй смены ожидается 22 июня.