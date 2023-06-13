В Твери водитель автобуса совершил опасный маневр на дороге, рискуя жизнями пассажиров

Водителя "Газели" нашли и оштрафовали Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69

В Твери нашли и оштрафовали водителя автобуса, который совершил опасный маневр на дороге и подверг риску жизни десятка пассажиров.

Видеозапись нарушения была опубликована в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети.

Автобус марки "Газель" выехал с бульвара Цанова на Волоколамский проспект, вопреки знакам, поехал в прямом направлении и пересёк двойную сплошную линию разметки, создав аварийную ситуацию. Водитель автомобиля, спускавшегося с Южного моста, еле успел затормозить перед появившимся автобусом.

Водитель-нарушитель вину не признал.

- Я думал машин-то нет и проскачу, а водитель, который ехал с Южного моста поддал газу и хотел меня подрезать. Так делать нельзя. У меня есть опыт, я руль не дернул и все нормально. Зачем он так сделал? Так никто не делает! Люди друг друга пропускают, даже если он едет по главной, пусть пропустит: минутой больше, минутой меньше - какая разница, - возмущался водитель автобуса в ГИБДД.

Мужчину привлекли к административной ответственности и выписали штраф в 1000 рублей.

Видеосюжет о нарушении опубликовала Госавтоинспекция в рамках проекта "Тверские дороги безопасности".