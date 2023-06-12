В Ржеве Тверской области установили баннеры в память о погибшем в зоне СВО Артуре Тулякове

Баннеры память о погибшем земляке. Фото: vk.com/rzhevtv

В Ржеве Тверской области установили два баннера в память о погибшем в зоне СВО танкисте - добровольце Артуре Тулякове.

Баннеры появились на Ленинградском шоссе и на улице Никиты Головни, сообщает сообщество "Ржев Сегодня".

Артур Туляков уехал в зону спецоперации в составе танкового батальона Тверской области, был командиром танка. Его знали многие - Артур долгое время был волонтёром поисково-спасательного отряда "Сова", на его счету были многие спасённые жизни.

Осенью прошлого года Артур перестал выходить на связь, какое-то время его судьба была неизвестна. О его смерти сообщили в конце мая 2023 года.