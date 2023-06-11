В Твери закрыли для прохода лестницу, ведущую на городской пляж

Лестницу огородили лентой. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Твери разрушается одна из лестниц, ведущая на городской пляж. Это лестница, по которой горожане и туристы спускаются к Волге.

Фото разрушающихся ступеней неравнодушные тверичане передали в редакцию «КП»-Тверь» пару дней назад. И, о чудо, опасную лесенку сегодня огородили спецлентой, проход по ней запрещён.

Будут ли лестницу ремонтировать, когда и в каких объёмах - городские власти не сообщают.