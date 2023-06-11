В Твери закрыли для прохода лестницу, ведущую на городской пляж

Лестницу огородили лентой.
Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
В Твери разрушается одна из лестниц, ведущая на городской пляж. Это лестница, по которой горожане и туристы спускаются к Волге.
Фото разрушающихся ступеней неравнодушные тверичане передали в редакцию «КП»-Тверь» пару дней назад. И, о чудо, опасную лесенку сегодня огородили спецлентой, проход по ней запрещён.
Будут ли лестницу ремонтировать, когда и в каких объёмах - городские власти не сообщают.
Лестница, ведущая на городской пляж Твери, разрушается.
Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ