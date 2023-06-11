За три месяца жители Тверской области набрали кредитов на 37 миллиардов рублей

Жители Тверской области кредитов стали брать больше. Фото: Евгения ГУСЕВА

С января по март 2023 года жители Тверской области взяли кредитов на сумму 37 млрд рублей. Об этом сообщает тверское отделение Банка России. Сумма набранных в этом сезоне кредитов на 15% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

- Это произошло из-за постепенного восстановления в Верхневолжье потребительской активности в начале весны, а также некоторого смягчения отдельных условий кредитования рядом банков в конце первого квартала – снизились ставки по некоторым программам, увеличилась максимальная сумма кредита, - сообщают в Тверском филиале ЦБ РФ.

Из общего объема выданных жителям региона средств около 28 млрд рублей составляют потребительские кредиты. На жилищные кредиты приходится почти четверть от общей суммы, или около 9 млрд рублей.

За год кредитный портфель вырос на 9% и составил почти 206 млрд рублей, где 102 млрд это потребительские кредиты и 104 млрд ипотека.