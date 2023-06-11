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НовостиОбщество11 июня 2023 7:15

На храме Богоявления под Конаково установили крест

Церковь 16 века возрождают по инициативе жителей окрестных деревень
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Местные жители у храма. Фото: Тверская епархия

Местные жители у храма. Фото: Тверская епархия

9 июня в храме Богоявления Господня Конаковского района был совершён установлен крест. Как сообщает официальный сайт тверской епархии, установка креста – очередной этап в восстановлении храма на Никтинском погосте. По этому случаю в храме прошел молебен.

Храм построен в 16 веке, в советский период был закрыт и с тех пор находился в запустении. Но в последние годы жители окрестных деревень стали его возрождать. Тверская епархия это поддержала.

На сегодняшний момент сохранившееся здание церкви подготовлено для дальнейших восстановительных работ.