На храме Богоявления под Конаково установили крест

Местные жители у храма. Фото: Тверская епархия

9 июня в храме Богоявления Господня Конаковского района был совершён установлен крест. Как сообщает официальный сайт тверской епархии, установка креста – очередной этап в восстановлении храма на Никтинском погосте. По этому случаю в храме прошел молебен.

Храм построен в 16 веке, в советский период был закрыт и с тех пор находился в запустении. Но в последние годы жители окрестных деревень стали его возрождать. Тверская епархия это поддержала.

На сегодняшний момент сохранившееся здание церкви подготовлено для дальнейших восстановительных работ.