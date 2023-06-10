СКР начал проверку по факту обрушения балкона в жилом доме Торопца

Почему упало ограждение балкона выясняют следователи и прокуроры. Фото: СУ СК России по Тверской области и Прокуратура Тверской области.

10 июня ночью, в районном центре Тверской области Торопце, мужчина вышел на балкон жилого дома. Судя по всему, он облокотился на ограждение и оно обвалилось.

Несмотря на то, что балкон находится на первом этаже, мужчина получил такие травмы, что был срочно госпитализирован в больницу.

Западнодвинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организована проверка по данному факту.

Прокуратура Торопецкого района контролирует установление причин и обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты проверки, проводимой по данному факту.