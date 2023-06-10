Губернатор Тверской области соболезнует семье ветерана Великой Отечественной войны

Ашот Смбатович Оганесов. Фото: ПТО

10 июня скончался участник Великой Отечественной войны Ашот Смбатович Оганесов. Соболезнования родным и близким ветерана выразил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Ашот Смбатович был выдающимся представителем поколения победителей. В годы Великой Отечественной войны он внес свой вклад в приближение Победы. Много лет отдал военному строительству в нашей стране, организации работы военных комиссариатов в Калининской области. Ашот Смбатович активно участвовал в ветеранском движении, в патриотическом воспитании молодёжи. Память об Ашоте Смбатовиче Оганесове навсегда сохранится в сердцах всех, кому довелось служить и работать рядом с этим настоящим человеком, в истории Тверской области и всей нашей страны», – говорится в соболезновании от Игоря Рудени.

Ашот Смбатович награжден Орденом Почёта, медалью «За боевые заслуги».

В 2020 году, вместе с другими ветеранами войны, Ашот Смбатович Оганесов вместе с Владимиром Путиным участвовал в торжественном открытии Ржевского мемориала Советскому солдату. В этом году в качестве почетного гостя принимал участие в Параде Победы на Красной площади в Москве.

В январе 2023 года Ашот Смбатович отметил 97-летие.