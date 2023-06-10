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НовостиПроисшествия10 июня 2023 8:24

В Вышнем Волочке посетительница банка обокрала посетителя

Сумма ущерба 7000 рублей
Олег ХАДАЕВ
Кошелёк вернули владельцу. Но без денег.

Кошелёк вернули владельцу. Но без денег.

Фото: Олег ХАДАЕВ

К полицейским Вышнего Волочка обратился 79-летний житель посёлка Спирово. Будучи в банке, он оставил там кошелёк. Когда спохватился, кошелька на месте не оказалось.

Ущерб — 7000 рублей.

Полицейские опросили работников банка и изучили записи камер видеонаблюдения.

В итоге удалось установить, что кражу совершила 35-летняя жительница Вышнего Волочка.

Когда её задержали, она созналась в содеянном и рассказала, что, находясь в банке, заметила на столе забытый кошелек, после чего прикрыла его своей сумкой и незаметно забрала. Похищенные деньги потратила в личных целях.