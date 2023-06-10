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НовостиПроисшествия10 июня 2023 6:35

Пьяный житель Лихославля угнал «Ниву» с ключом в замке зажигания

Угонщик обнаружен, машина возвращена владельцу
Олег ХАДАЕВ
От полицейских угонщикам не уйти. Фото: Пресс-служба УМВД России по Тверской области.

От полицейских угонщикам не уйти. Фото: Пресс-служба УМВД России по Тверской области.

В полицию Лихославля обратился 40-летний местный житель. Он заявил, что с парковки пропала принадлежащая ему «Нива». Ещё мужчина пояснил, что ключ оставался в замке зажигания.

Спустя непродолжительное время сотрудники патрульно-постовой службы полиции обнаружили на одной из улиц Лихославля угнанный автомобиль. «Нивой» управлял пьяный молодой человек.

Угонщиком оказался 18-летний ранее судимый местный житель. Уже в полиции задержанный сознался в содеянном и пояснил, что планировал просто покататься.

Автомобиль передан законному владельцу. А любителя покататься ждёт суд и возможное лишение свободы на пять лет.