Врача Бологовской ЦРБ осудили за взятку в Тверской области Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Бологовский городской суд Тверской области вынес обвинительный приговор в отношении врача Бологовской ЦРБ, обвиняемой в получении взятки.

Судом установлено, что 27 июля 2022 года к врачу обратился мужчина для прохождения медкомиссии о годности к работе. Пациент имел противопоказания, поэтому врач предложила ему написать заключение с положительным диагнозом, позволяющим работать по профессии, за 50 000 рублей. Мужчина согласился, а врач внесла в медицинское заключение ложные сведения.

18 августа 2022 года врач получила 50 000 рублей и выдала справку.

- В судебном заседании подсудимая вину в совершении преступления признала полностью, в содеянном раскаялась, - сообщили в пресс-службе суда.

Суд учел смягчающие обстоятельства: явку с повинной, полное признание подсудимой своей вины, возраст и состояние здоровья.

Осужденной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 4 года, на три года врачу запрещено заниматься медицинской деятельностью.

Приговор не обжалован, вступил в законную силу.