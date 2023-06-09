Четыре человека заразились клещевым боррелиозом в Тверской области

Клещи в Тверской области покусали 2238 жителей
Фото: Мария ЛЕНЦ
Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает мониторинг за присасыванием клещей и инфекциями, передающимися через их укусы.
По состоянию на 7 июня, с жалобами на укусы клещей в медучреждения обратились 2238 человек, в том числе 724 ребенка.
- Зарегистрировано четыре случая заболевания клещевым боррелиозом среди жителей области, - сообщили в Роспотребнадзоре.
Специалисты напоминают, что при обнаружении присасывания клеща, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью для его удаления и своевременного получения профилактики инфекций.
Сдать клеща на проверку в Твери можно в Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области на улице Дарвина, 13, тел. (4822) 45-00-05.