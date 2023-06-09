С 10 по 12 июня автобусы в Твери будут курсировать по графику выходного дня

Три дня автобусы в Твери будут курсировать по графику выходного дня Фото: Ольга ТРОФИМОВА

С 10 по 12 июня городские автобусы в Твери, Калининском, Ржевском, Зубцовском, Кимрском и Конаковском районах будут курсировать по графику выходного дня. Об этом сообщает "Транспорт Верхневолжья".

С 13 июня автобусы вернутся к обычному расписанию: в будние дни - по графику рабочего дня, в выходные - по графику выходного дня.

Пригородные автобусы в Кимрском, Ржевском и Зубцовском районах 10 и 11 июня будут курсировать по графику выходного дня, а 12 июня - по графику рабочего дня.

В Старицком районе в период нерабочих дней расписание останется без изменений. 10 и 11 июня автобусы будут курсировать по графику выходного дня, а 12 июня - по графику рабочего дня.

Пассажирам следует учитывать изменения расписания при планировании поездок на общественном транспорте.