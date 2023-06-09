В Твери на набережной реки Лазури спецслужбы проверяли подозрительный предмет

В Твери на набережной реки Лазури проверяли подозрительный предмет Фото: vk.com/news69/Юлия Лаврёнова-Сергеева

Вечером, 8 июня, в Московском районе Твери спецслужбы перекрыли проезд по набережной реки Лазури. Причиной стал подозрительный предмет. По словам очевидцев, это был самодельный плот.

Поступившую информацию проверили полицейские и выяснили, что предмет опасности не представляет.

Жителям напоминают, что в Твери работают "телефоны доверия": МЧС - (4822) 39-99-99; УМВД - 32-95-52, ФСБ - 77-74-41.