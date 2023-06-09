В Тверской области женщина не смогла уехать в Гагры, потому что отдала деньги мошенникам

Женщина лишилась денег и не получила путевку Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратилась жительница Удомельского округа и сообщила, что стала жертвой мошенников.

В Интернете потерпевшая нашла объявление о продаже путевок в пансионат в Гаграх, связалась с продавцом, забронировала дату отдыха и оформила электронный договор на оказание услуг. В счет оплаты путевки женщина перевела 108 000 рублей, но путевку так и не получила. Объявление с сайта позже было удалено.

Потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.