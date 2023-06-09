Полиция ищет мужчину, который устроил драку в 223 автобусе в Твери

В Твери произошла драка в автобусе Фото: vk.com/tverincident/Жанна Каранкевич

Сотрудниками Заволжского отдела полиции проводится проверка по инциденту в автобусе №223.

Драка произошла 8 июня. Записи видео опубликованы в группе "Инцидент Тверь". Автор поста сообщила, что ехала в автобусе с братом, когда молодого человека неожиданно начал избивать мужчина. На записи видно, что мужчина собирался выходить, стоял и разговаривал с женщиной, а потом резко развернулся, бросил рюкзак, подбежал к парню и начал бить в лицо. Нападавшего оттащил другой мужчина-пассажир. Звука на записи нет, потому неизвестно, что стало причиной конфликта.

Потерпевший 18-летний пассажир написал заявление в полицию.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе личность и местонахождение мужчины, который наносил удары. По результату проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в УМВД России по Тверской области.