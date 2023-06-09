Более 600 снарядов обнаружены в районах Тверской области

В Тверской области обезвредили более 600 снарядов Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

8 июня группами специальных (взрывных) работ аварийно-спасательных служб на территории Тверской области найдены и обезврежены взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны.

В Калязине найдена ручная граната Ф-1, в Бельском округе в районе деревни Толстики - артиллерийский снаряд 75 мм, в Оленинском округе в районе деревни Трунаево обнаружены: артиллерийский снаряд 75 мм, артиллерийский снаряд 45 мм - 541 штук, миномётные мины 50 мм - 9 штук.

ГУ МЧС России по Тверской области напоминает жителям региона, что при обнаружении взрывоопасного предмета, нужно отойти на безопасное расстояние и не предпринимать никаких действий по самостоятельному обезвреживанию, предупредить об опасности окружающих, сообщить о находке в службу спасения по телефону "101" и "112".