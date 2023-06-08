Губернатор Тверской области проверил, как строится здание для детдома в Калязине

В Калязине строят здание для детдома. Фото: ПТО

8 июня губернатор Игорь Руденя во время рабочей поездки в Калязинский округ ознакомился с ходом строительства нового здания для детского дома «Родничок».

- Сейчас на объекте выполняется устройство монолитных перекрытий и стен, ведётся кирпичная кладка стен корпуса №3. Строительство объекта началось по поручению главы региона, - сообщила пресс-служба областного правительства.

Стенд с изображением будущего вида здания детдома. Фото: ПТО

Игорь Руденя отметил, что после завершения строительства должны быть выполнены работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории. Также дано поручение по ремонту дороги к месту.

Новое здание детского дома «Родничок» по проекту рассчитано на проживание порядка 40 ребят. Там должны обустроить столовую, тренажерный и актовый залы, бассейн, учебные комнаты, мастерские, плоскостные сооружения для отдыха и занятий спортом.

Сейчас детский дом располагается в здании, построенном в 1917 году. Для проживания там оборудованы четыре группы семейного типа, одна дошкольная группа, есть кабинеты психолога, логопеда, музыкального работника. Воспитанники обучаются в двух городских школах.