В Тверской области 12 июня запустят дополнительный рейс ретропоезда "Селигер"

Ретропоезд делает остановку на старинной станции Куженкино Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Ретропоезд "Селигер" в предстоящие июньские выходные выполнит три рейса.

Пассажиров приглашают отправиться в увлекательное путешествие по заповедному маршруту Бологое - Осташков 10, 11 и 12 июня (дополнительный рейс).

По пути поезд сделает остановку на старинной станции Куженкино, где представлен исторический кассовый зал, багажное отделение, керосиновый погреб и водонапорная башня. Паровоз сделает дозаправку водой.

Ретропоезд отправляется со станции Бологое в 9:15 утра и прибывает в Осташков в 12:49. Отправление из Осташкова в 15:07, прибытие в Бологое в 18:21.

Билеты можно купить в кассе на вокзале.