В Тверской области 12 июня запустят дополнительный рейс ретропоезда "Селигер"

Ретропоезд делает остановку на старинной станции Куженкино
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
Ретропоезд "Селигер" в предстоящие июньские выходные выполнит три рейса.
Пассажиров приглашают отправиться в увлекательное путешествие по заповедному маршруту Бологое - Осташков 10, 11 и 12 июня (дополнительный рейс).
По пути поезд сделает остановку на старинной станции Куженкино, где представлен исторический кассовый зал, багажное отделение, керосиновый погреб и водонапорная башня. Паровоз сделает дозаправку водой.
Ретропоезд отправляется со станции Бологое в 9:15 утра и прибывает в Осташков в 12:49. Отправление из Осташкова в 15:07, прибытие в Бологое в 18:21.
Билеты можно купить в кассе на вокзале.