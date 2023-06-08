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НовостиОбщество8 июня 2023 14:27

В Твери заведующую детским садом ошрафовали за нарушения

Проверку провела прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Прокуратура выявила нарушения в детском саду Твери

Прокуратура выявила нарушения в детском саду Твери

Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратурой Московского района Твери в ходе проверки выявлены нарушения в детском саду №4.

В частности, установлено, что покрытие дорожек на территории сада имеет дефекты, фундамент здания частично разрушен, повреждена кирпичная кладка, на игровых площадках отсутствуют теневые навесы, не обеспечены условия доступности услуг лицам с ограниченными возможностями и другие недочеты.

В отношении заведующей учреждения возбуждено дело об административном правонарушении и назначен штраф 3000 рублей.

Руководителю организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Прокуратура контролирует устранение нарушений.