В Твери заведующую детским садом ошрафовали за нарушения

Прокуратура выявила нарушения в детском саду Твери
Фото: Мария ЛЕНЦ
Прокуратурой Московского района Твери в ходе проверки выявлены нарушения в детском саду №4.
В частности, установлено, что покрытие дорожек на территории сада имеет дефекты, фундамент здания частично разрушен, повреждена кирпичная кладка, на игровых площадках отсутствуют теневые навесы, не обеспечены условия доступности услуг лицам с ограниченными возможностями и другие недочеты.
В отношении заведующей учреждения возбуждено дело об административном правонарушении и назначен штраф 3000 рублей.
Руководителю организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Прокуратура контролирует устранение нарушений.