Двойную радугу сфотографировали в небе над Тверью

Двойная радуга в небе над Тверью Фото: Евгений Трофимов

7 июня на Тверскую область обрушились гроза, ураган и ливень. О непогоде жителей предупреждали спасатели МЧС.

Стихия захватила районы, но обошла стороной Тверь. В областной столице прошел порывистый ветер, не нанеся разрушений. Не было и дождя. Хотя в небе на въезде в город водители сфотографировали двойную радугу.

А вот в районах стихия повалила деревья, оборвала провода электропередач. Без света остались жители нескольких муниципалитетов. На помощь гражданам пришли спасатели МЧС. По заявкам они выезжали, чтобы помочь убрать поваленные деревья.

На сетях электропередач ведутся восстановительные работы.