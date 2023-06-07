В Конаковском районе простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Сергеем Романенко Фото: администрация Конаковского района

В Конаковском районе простились с военнослужащим Сергеем Романенко, погибшим 17 мая 2023 года на территории ДНР у населенного пункта Богдановка.

Церемония прощания состоялась 6 июня в ДК «Химик» поселка Редкино. Проститься с бойцом пришли родные и близкие героя, представители правительства области и района, академии ПВО, районного военкомата, депутаты, жители поселка.

- Сергей Романенко родился 17 августа 2002 года в Твери. Закончил 9 классов школы №2 поселка Редкино и поступил в колледж. В июне 2021 года был призван в ряды вооруженных сил Российской Федерации. В декабре 2021 года заключил контракт и продолжил службу в ВС РФ. Воинское звание - командир боевой машины, - сообщила администрация Конаковского района.

У Сергея остались родители, брат и сестра.

Бойца похоронили с воинскими почестями на кладбище поселка Редкино.