Расписание движения пригородных поездов в Тверской области изменится в праздничные дни Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Расписание движения пригородных поездов Московско-Тверской ППК изменится с 10 по 12 июня в связи с празднованием Дня России.

На участке Москва-Тверь и Москва-Конаково поезда будут ходить 10 и 11 июня - по расписанию субботы, 12 июня - по расписанию воскресенья. По всем остальным маршрутам поезда будут ходить по стандартному графику в соответствии с календарным днём недели. Абонементы "Рабочего дня" не действуют 10, 11, 12 июня, абонементы "Выходного дня" действуют 9, 10, 11, 12, 13 июня.