В тверской Герценке отметят День Севастополя

Герценка приглашает. Фото: Евгения ГУСЕВА

11 июня Центральная городская библиотека имени Герцена организует мероприятия, посвящённые 240-летию со дня основания города Севастополя. (6+)

В программе лекции, виртуальные экскурсии и книжные выставки, вход на которые будет свободным:

12:00 - лекция о жизни и подвиге русского флотоводца Фёдора Ушакова.

12:00 - виртуальная экскурсия и мастер-класс по изготовлению открытки "Крым - жемчужина России" (Детский зал).

13:00 - исторический час "Десять легенд Крыма".

14:00 - виртуальная экскурсия "Литературный Севастополь"

с 12:00 до 17:00 - экскурсии по книжной выставке "Севастополь - святыня русских моряков".

с 12:00 до 19:00 - книжно-иллюстративная выставка "Севастополь на полотнах великих русских художников"