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НовостиПроисшествия7 июня 2023 15:37

В Тверской области ураган повалил деревья

Последствия стихии устраняют спасатели МЧС
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Последствия стихии устраняют спасатели МЧС Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Последствия стихии устраняют спасатели МЧС Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Днем 7 июня в ГУМЧС России по Тверской области поступили сообщения об упавших деревьях в результате урагана.

Ветки повисли на проводах, деревья упали на крыши домов.

- Спасатели осуществляли дежурство до прибытия электриков и оказывали помощь гражданам по распилу деревьев, - сообщили в пресс-службе МЧС.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01", 101, 112. "Телефон доверия" МЧС - (4822) 39-99-99.