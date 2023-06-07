В Тверской области ураган повалил деревья

Последствия стихии устраняют спасатели МЧС Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Днем 7 июня в ГУМЧС России по Тверской области поступили сообщения об упавших деревьях в результате урагана.

Ветки повисли на проводах, деревья упали на крыши домов.

- Спасатели осуществляли дежурство до прибытия электриков и оказывали помощь гражданам по распилу деревьев, - сообщили в пресс-службе МЧС.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01", 101, 112. "Телефон доверия" МЧС - (4822) 39-99-99.