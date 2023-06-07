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НовостиОбщество7 июня 2023 13:51

МЧС предупреждает о грозе жителей Тверской области

Ветер усилится до 15 м/с
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жителей Тверской области предупредили о грозе

Жителей Тверской области предупредили о грозе

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, сообщает, что до 21:00 вечера 7 июня в районах Тверской области ожидается гроза, усиление ветра при грозе до 15 м/с.

В центральных и восточных районах пройдут дожди.

Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности, находясь на улице в непогоду. Не прячьтесь за остановками, под деревьями, не стойте вблизи линий электропередач.

Будьте внимательны и осторожны, управляя автотранспортом.