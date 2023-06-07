В Твери выявлено 87 повреждений на магистральных тепловых сетях

В Твери продолжаются гидравлические испытания на теплосетях Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Твери с 30 мая по 12 июня проходит второй этап гидравлических испытаний, работы на магистральных и разводящих тепловых сетях проводятся в Центральном и Заволжском районах города.

Специалистами ресурсоснабжающей организации на магистральных сетях выявлено 87 повреждений, 62 из них устранено, 25 находятся в работе. На разводящих сетях выявлено 45 повреждений, устранено 25.

В локальных котельных с 29 мая по 11 июня выведены в ремонт участки тепловых сетей от котельной "Лазурная" в Московском районе, с 5 по 18 июня - участки теплосетей от котельной "ПАТП-1" в Заволжье.

- Работы по подготовке сетей к осенне-зимнему периоду должны проводить и все управляющие компании жилого фонда, а также социальные учреждения. После проведения всего комплекса работ управляющие организации обязаны получить паспорт готовности к отопительному сезону каждого дома, - напомнили в администрации города.