Игорь Руденя проинспектировал строительство Детской областной клинической больницы в Твери

Возобновлены работы на стройплощадке ДОКБ в Твери. Фото: ПТО

Утром 7 июня губернатор Игорь Руденя приехал на стройплощадку нового комплекса для Детской областной клинической больницы в Заволжье Твери и провел там выездное совещание. В нем приняли участие руководители профильных ведомств, представители подрядной организации.

- Работы на объекте активизированы при федеральной поддержке после доработки технической части проекта, в том числе, с учётом задач импортозамещения, - уточнила пресс-служба областного правительства. - Сейчас на объекте ведётся устройство железобетонных конструкций, вертикальной гидроизоляции подземного этажа. Завозится опалубка для строительства первого этажа.

Еще сравнительно недавно работы там временно не велись, чему стал свидетелем корреспондент "КП"-Тверь".

Губернатор проинспектировал строительство. Фото: ПТО

Сообщается, что на совещании главой региона поставлены задачи по повышению темпов строительства ДОКБ, в частности - увеличить количество рабочих и обеспечить техническое присоединения объекта к инженерным сетям.

Открытие нового комплекса Детской областной больницы позволит создать в Твери современный кластер медицинской помощи. Он объединит расположенные рядом перинатальный центр, Областную клиническую больницу, диагностический центр Тверского государственного медицинского университета.

Согласно проекту новый комплекс ДОКБ будет зданием из пяти надземных этажей и одного подвального.