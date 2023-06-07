Житель Тверской области чуть не лишился водительского удостоверения из-за долга по алиментам

Мужчина оплатил долг по алиментам после встречи с приставами
Фото: Мария ЛЕНЦ
Житель Торжокского района задолжал по алиментам на содержание несовершеннолетних детей 120 000 рублей. Об исполнительном производстве его уведомили судебные приставы.
Должнику разъяснили, что в отношении него будет составлен протокол о привлечении к административной ответственности, а также вынесено постановление о временном ограничении на использовние водительского удостоверения.
Чтобы не лишиться права управления транспортным средством, должник в кратчайший срок погасил задолженность по алиментам.