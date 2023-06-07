Под Ржевом обезврежены 12 военных снарядов

Трофеи времен войны нашли возле деревни Хорошево Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

6 июня поступила заявка на уничтожение обнаруженных возле деревни Хорошево Ржевского округа взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.

На место выехала группа специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области.

На полигоне специалисты ликвидировали: 10 минометных мин 81 мм, минометную мину 82 мм, артиллерийский снаряд.

Спасатели напоминают жителям региона, что при обнаружении взрывоопасного предмета, нужно отойти на безопасное расстояние и не предпринимать никаких действий по самостоятельному обезвреживанию, предупредить об опасности окружающих, сообщить о находке в службу спасения по телефону "101" и "112".