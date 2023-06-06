Жительницу Твери обокрал безработный мужчина

Злоумышленника задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть Спировского отделения полиции обратилась 31-летняя жительница Твери. Женщина рассказала, что 10 дней отсутствовала в квартире в деревне, а когда вернулась, обнаружила разбитое окно и пропажу вещей. Ущерб составил 131 000 рублей.

Полицейскими установлено, что кражу совершил 35-летний неработающий ранее судимый местный житель. Из дома злоумышленник вынес телевизор, микроволновую печь, музыкальный центр, видеокамеру, дубленку и казан.

Часть имущества изъяли и вернут владельцу.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.