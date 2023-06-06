В Тверской области ветспециалисты вакцинируют от бешенства диких животных Фото: Госинспекция по ветеринариии Тверской области

Государственная ветеринарная служба Тверской области с целью профилактики бешенства проводит вакцинацию диких животных. В местах обитания диких плотоядных животных (возле нор, троп, по опушкам леса) специалисты раскладывают антирабическую вакцину.

В ведомстве напоминают, что бешенство - вирусное заболевание домашних и диких животных, протекающее с тяжелым поражением нервной системы. Оно передаётся другим животным и людям при укусах инфицированных животных.

Главный источник возбудителя бешенства - дикие хищники, собаки и кошки. К бешенству восприимчивы все виды домашних и сельскохозяйственных животных. Представляет опасность для человека.