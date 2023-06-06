В Лихославле простились с погибшим в ходе СВО Владимиром Новожиловым

В Тверской области простились с погибшим Владимиром Новожиловым Фото: администрация Лихославльского округа

6 июня в Лихославле простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Владимиром Новожиловым. Ему было 29 лет.

- Жители Лихославльского муниципального округа скорбят о гибели Владимира Сергеевича, который до конца исполнил свой воинский долг, при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он отдал жизнь за мир для наших соотечественников. Светлая память и вечная слава защитнику Отечества! - выразила соболезнвания во время траурного митинга глава Лихославльского муниципального округа Наталья Виноградова.

Героя с воинскими почестями похоронили на кладбище в Лихославле.