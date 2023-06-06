Бывшему директоу МУПа в Тверской области задолжали 176 000 рублей

Директору МУПа задолжали 176 000 рублей
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В прокуратуру Калязинского района обратился местный житель с жалобой на нарушения трудового заоконодательства Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации района.
В марте 2023 года заявитель был уволен с должности директора МУПа по собственному желанию, но не получил расчет.
Прокурором в отношении работодателя возбуждено дело об административном правонарушении и назначен штраф 15 000 рублей.
После принятых мер задолженность в 176 000 рублей погашена.