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НовостиОбщество6 июня 2023 6:12

Бывшему директоу МУПа в Тверской области задолжали 176 000 рублей

После увольнения он не получил расчет
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Директору МУПа задолжали 176 000 рублей

Директору МУПа задолжали 176 000 рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В прокуратуру Калязинского района обратился местный житель с жалобой на нарушения трудового заоконодательства Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации района.

В марте 2023 года заявитель был уволен с должности директора МУПа по собственному желанию, но не получил расчет.

Прокурором в отношении работодателя возбуждено дело об административном правонарушении и назначен штраф 15 000 рублей.

После принятых мер задолженность в 176 000 рублей погашена.