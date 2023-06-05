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НовостиПроисшествия5 июня 2023 9:44

Житель Тверской области инвестировал мошенникам более полутора миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчина перевел мошенникам 1,6 млн рублей

Мужчина перевел мошенникам 1,6 млн рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С заявлением о мошенничестве в полицию обратился 61-летний житель Удомли. Заявитель рассказал, что в Интернете увидел предложение о заработке на инвестициях, перешел по ссылке и оставил свои данные.

С заяителем связался лжеброкер и убедил мужчину сделать взнос. На предоставленные счета потерпевший перевел 1 600 000 рублей личных сбережений. Вывести деньги со счетов мужчина не смог и обратился за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.