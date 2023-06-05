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НовостиОбщество5 июня 2023 7:19

Жительница Тверской области из-за психического заболевания лишилась водительского удостоверения

Прокуратура провела проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жительница Тверской области из-за психического заболевания лишилась водительского удостоверения

Жительница Тверской области из-за психического заболевания лишилась водительского удостоверения

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Прокуратурой Сандовского района установлено, что у местной жительницы, страдающей психическим заболеванием имеется водительское удостоверение. Женщина при этом состоит на учете в медицинском учреждении.

- Управление транспортным средством лицом, страдающим таким заболеванием, создает реальную угрозу безопасности дорожного движения и может привести к дорожно-транспортным происшествиям, - уточнили в прокуратуре.

Прокурором района в суд направлено исковое заявление о прекращении права гражданина на управление транспортным средством. Требования удовлетворены. Решение суда не вступило в законную силу.