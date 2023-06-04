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НовостиОбщество4 июня 2023 19:15

В Твери откроется выставка с картинами старых российских городов

Речь идет о творениях Сергея Андрияки
Алексей АНДРЕЕВ
Выставка откроется в городском музейно-выставочном центре.

Выставка откроется в городском музейно-выставочном центре.

Фото: Александр ЖМУЛИН

9 июля в Тверском городском музейно-выставочном центре откроется выставка картин (0+) Народного художника России Сергея Андрияки.

Его творчество посвящено России – неповторимому очарованию старых российских городов, красоте памятников русского зодчества. Также ему близок мир русской природы.

- Выставка демонстрирует обширный круг интересов мастера и все многообразие доступных ему жанров. Любимые сюжеты – это храмы и пейзажи, русская провинция и уголки старой Москвы, натюрморты и всеми любимые цветы. В экспозиции будут представлены работы, выполненные в технике классической многослойной акварельной живописи, - сказано в анонсе.