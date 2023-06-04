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НовостиПроисшествия4 июня 2023 11:42

«Аккуратный» вор задержан в Тверской области

Злоумышленник успел обчистить ни один дом
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Задержан подозреваемый в серии краж.

Задержан подозреваемый в серии краж.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперативники уголовного розыска Кувшиновского отделения полиции поймали мужчину, который подозревается в серии краж. Вора полицейские даже прозвали «аккуратным»: он всегда аккуратно извлекал стёкла из оконных рам, проникая в дома.

- Оперативниками установлено, что в течение трёх месяцев - с марта по май текущего года ранее неоднократно судимый 53-летний мужчина совершал тайные хищения чужого имущества на территории Кувшиновского района, - сообщили детали в областном УМВД.

Чаще сего вор уносил продукты питания, алкоголь, а также различную утварь.

В настоящее время оперативниками установлена причастность злоумышленника к девяти эпизодам воровства.

Следователем возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде ареста. Ведётся следствие.