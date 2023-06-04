Количество погибших в ДТП в Тверской области увеличилось до трех человек

Смертельное ДТП произошло в Нелидово. Фото: прокуратура Тверской области

Ночью 4 июня в Нелидово на улице Матросова автомобиль "Опель Астра" слетел с дороги, несколько раз перевернулся и врезался в дом. По уточненной информации, погибли три человека.

В результате ДТП погибли две пассажирки 18 и 15 лет, а также 21-летний мужчина.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ.

Нелидовской межрайонной прокуратурой контролируется установление обстоятельств произошедшего, а также ход расследования уголовного дела.