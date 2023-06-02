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НовостиПроисшествия2 июня 2023 13:23

Три человека пострадали в ДТП на Октябрьском проспекте в Твери

Водитель "Шевроле" при перестроении не заметил "Газель"
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
ДТП на Октябрьском проспекте в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП на Октябрьском проспекте в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло на Октябрьском проспекте, у дома №103 в Твери.

36-летняя женщина на автомобиле "Шевроле" при перестроении не заметила "Газель" и столкнулась с ней. 28-летний водитель съехал в кювет. Из фургона выпал перевозимый груз - бутыли с водой.

В аварии пострадали водитель и 12-летняя пассажирка "Шевроле". Их доставили в больницу. Водитель "Газели" тоже получил травмы, но от госпитализации отказался.

Участники ДТП трезвые.