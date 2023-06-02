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НовостиОбщество2 июня 2023 12:39

В шести муниципалитетах Тверской области продолжает действовать запрет на посещение лесов

В настоящее время возгораний нет
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Действующих лесных пожаров в регионе нет

Действующих лесных пожаров в регионе нет

Фото: Виктория ТУШКОВА

С начала пожароопасного сезона в Тверской области ликвидировано три лесных пожара в Калининском, Весьегонском и Жарковском округа. Общая площадь составила 2,25 га. Все пожары ликвидированы в день обнаружения.

По данным Минлеса на 2 июня, действующих лесных пожаров в регионе нет. До 14 июня в шести муниципалитетах: Андреапольском, Западнодвинском, Жарковском, Нелидовском, Конаковском и Торопецком округах продолжает действовать ограничение на посещение лесов гражданами и въезда в них транспортных средств.

Особый противопожарный режим действует в девяти муниципальных образованиях: Андреапольском, Бологовском, Жарковском, Калининском, Кимрском, Лихославльском, Старицком и Торжокском МО. В частности, введен запрет на разжигание костров, сжигание мусора и сухой травы, порубочных остатков в лесах.

До 14 июня в шести муниципалитетах ограничено посещение лесов Графика: Минлес Тверской области

До 14 июня в шести муниципалитетах ограничено посещение лесов Графика: Минлес Тверской области