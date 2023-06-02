В шести муниципалитетах Тверской области продолжает действовать запрет на посещение лесов

Действующих лесных пожаров в регионе нет Фото: Виктория ТУШКОВА

С начала пожароопасного сезона в Тверской области ликвидировано три лесных пожара в Калининском, Весьегонском и Жарковском округа. Общая площадь составила 2,25 га. Все пожары ликвидированы в день обнаружения.

По данным Минлеса на 2 июня, действующих лесных пожаров в регионе нет. До 14 июня в шести муниципалитетах: Андреапольском, Западнодвинском, Жарковском, Нелидовском, Конаковском и Торопецком округах продолжает действовать ограничение на посещение лесов гражданами и въезда в них транспортных средств.

Особый противопожарный режим действует в девяти муниципальных образованиях: Андреапольском, Бологовском, Жарковском, Калининском, Кимрском, Лихославльском, Старицком и Торжокском МО. В частности, введен запрет на разжигание костров, сжигание мусора и сухой травы, порубочных остатков в лесах.