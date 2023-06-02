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НовостиОбщество2 июня 2023 12:13

На должность прокурора Фировского района назначен советник юстиции Дмитрий Васильев

Приказ подписал Генпрокурор РФ
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
На должность прокурора Фировского района назначен советник юстиции Дмитрий Васильев Фото: прокуратура Тверской области

На должность прокурора Фировского района назначен советник юстиции Дмитрий Васильев Фото: прокуратура Тверской области

На должность прокурора Фировского района назначен советник юстиции Дмитрий Васильев. Приказ подписан Генеральным прокурором Российской Федерации 31 мая 2023 года.

- Дмитрий Викторович 1991 года рождения, в 2013 году окончил Саратовскую государственную юридическую академию. В прокуратуре Тверской области проходит службу с сентября 2013 года помощником Торжокского межрайонного прокурора, помощником прокурора Заволжского района Твери, заместителем прокурора Сандовского района. С мая 2020 года занимал должность Бологовского межрайонного прокурора, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тверской области.