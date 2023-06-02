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НовостиПроисшествия2 июня 2023 9:30

Житель Тверской области получил восемь лет колонии за распространение наркотиков

Участника преступного сообщества задержали сотрудники ФСБ
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Участнику преступного сообщества суд вынес обвинительный приговор

Участнику преступного сообщества суд вынес обвинительный приговор

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тверской области пресечена деятельность организованного преступного сообщества. Участники занимались доставкой на территорию ЦФО крупных партий "тяжелого" наркотика.

Житель Тверской области, 1997 года рождения, был задержан в апреле 2021 года с поличным в момент изъятия из тайника расфасованного наркотика. Фигурант собирался делать закладки.

Из незаконного оборота изъято 700 граммов вещества, рыночной стоимостью более 2 млн рублей.

- По ч. 2 ст.210, ч.3 ст.30, п.п. «а, г» ч.4 ст.228.1 УК РФ приговором суда мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Тверской области.