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НовостиОбщество2 июня 2023 6:46

Работодатель задолжал сотрудникам 360 000 рублей в Твери

Проверку провела прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
С работодателя взыскали 360 000 рублей

С работодателя взыскали 360 000 рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В прокуратуру Заволжского района Твери обратились две женщины с жалобой на работодател и сообщили о нарушении их трудовых прав.

Установлено, что заявители уволены из организации по собственному желанию, но окончательный расчет не получили.

Прокурором в отношении бывшего работодателя возбуждено дело об административном правонарушени, назначено наказание в виде предупреждения.

По иску прокурора взысканы невыплаченные работникам 360 000 рублей.

Решения суда не вступили в законную силу.