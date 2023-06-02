Работодатель задолжал сотрудникам 360 000 рублей в Твери

С работодателя взыскали 360 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В прокуратуру Заволжского района Твери обратились две женщины с жалобой на работодател и сообщили о нарушении их трудовых прав.

Установлено, что заявители уволены из организации по собственному желанию, но окончательный расчет не получили.

Прокурором в отношении бывшего работодателя возбуждено дело об административном правонарушени, назначено наказание в виде предупреждения.

По иску прокурора взысканы невыплаченные работникам 360 000 рублей.

Решения суда не вступили в законную силу.