На улице Софьи Перовской в Твери машина въехала в автобусную остановку

Машина снесла автобусную остановку. Фото: Виктория ТУШКОВА

Утром 2 июня в Твери на улице Софьи Перовской, на остановке "Площадь Победы" (бывшая остановка "Суворовское училище") произошло ДТП. На перекрёстке с улицей Ефимова в утренний час пик не смогли разъехаться две машины - "Ниссан Qashqai" и Киа. Авария произошла около 8:30 утра.

В результате столкновения "Ниссан" вылетел на тротуар и врезался в остановочный павильон, который сильно пострадал - автомобиль снёс опоры остановки и лавочку. Уточним, это остановочный павильон старого типа, сразу за которым находится киоск периодической печати.

На месте ДТП. Фото: Виктория ТУШКОВА

Второй участник ДТП, автомобиль "Киа", остался на дороге. Движение в сторону центра несколько затруднено, но большой пробки нет.

По информации очевидцев произошедшего, которую сообщили "КП"-Тверь", в ДТП никто не пострадал.