В Тверской области ЕГЭ по математике написал 4 881 выпускник

1 июня сдавали второй обязательный ЕГЭ. Фото: Виктория ТУШКОВА

Выпускники в Тверской области 1 июня сдавали второй обязательный ЕГЭ - по математике. В один день сдавали базовый и профильный уровни.

ЕГЭ базового уровня написали 2 339 человека, профильного уровня – 2 542 человека. Всего госэкзамен по математике написал 4 881 выпускник.

Напомним, Экзамен профильного уровня сдают выпускники, которым результат ЕГЭ по математике нужен для поступления в вуз. Всем остальным тоже математику приходится сдавать, но они решают билеты более простого базового уровня.

Установленный минимальный балл по математике профильного уровня составляет 27 баллов. ЕГЭ по математике базового уровня оценивается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи достаточно набрать не менее трёх баллов.

Свои результаты участники ЕГЭ по математике базового уровня узнают не позднее 16 июня, по математике профильного уровня – не позднее 19 июня.