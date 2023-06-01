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НовостиОбщество1 июня 2023 13:54

Сыр и молоко в больнице Твери не прошли проверку качества

В составе продуктов выявлены стерины
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Молоко и сыр не прошли проверку качества

Молоко и сыр не прошли проверку качества

Фото: Олег ЗОЛОТО

Специалистами Тверской межобластной ветлаборатории по заявке регионального управления Россельхознадзора проверены образцы молочной продукции, отобранные в одной из больниц Твери.

Установлено, что в пробах сыра «Российский» из Республики Татарстан и молока питьевого из Краснодарского края содержатся растительные стерины: бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин.

Сведения о фальсифицированных продуктах переданы в надзорные ведомства для принятия мер.