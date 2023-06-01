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НовостиОбщество1 июня 2023 12:11

Жительницу Твери отправили на исправительные работы за долги по алиментам

На содержание ребенка ей придется выплатить 100 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Суд отправил женщину на исправительные работы

Суд отправил женщину на исправительные работы

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Жительница Твери осуждена за неуплату алиментов на содержание ребенка по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

В ходе судебного следствия установлено, что подсудимая ранее привлекалась к административной ответственности, но к выплатам не приступила. За четыре месяца образовалась задолженность по алиментам более 100 000 рублей.

Суд назначил женщине наказание в виде исправительных работ сроком 11 месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.