Жительницу Твери отправили на исправительные работы за долги по алиментам

Суд отправил женщину на исправительные работы Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Жительница Твери осуждена за неуплату алиментов на содержание ребенка по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

В ходе судебного следствия установлено, что подсудимая ранее привлекалась к административной ответственности, но к выплатам не приступила. За четыре месяца образовалась задолженность по алиментам более 100 000 рублей.

Суд назначил женщине наказание в виде исправительных работ сроком 11 месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.