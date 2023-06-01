В Твери торжественно открыт новый детский сад с мультипликационной студией

Губернатор поучаствовал в церемонии открытия нового детсада в областной столице. Фото: ПТО

Новый детский сад «Умка» утром 1 июня торжественно открыли на улице Левитана в Твери. На открытие приехал губернатор Игорь Руденя.

Сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей, в стране проходит Всероссийский марафон открытия новых детских садов. Таким образом к нему присоединился и наш регион.

Всего в России 1 июня открыли 19 детских садов.

Новый детский сад №169 в Твери получил название «Умка» в честь одного из героев популярного мультфильма «Союзмультфильма». И это не случайно - в создании проекта дизайна участвовала знаменитая киностудия.

- Здесь дети через героев мультфильмов будут узнавать, что такое настоящая дружба, уважение к старшим, любовь к труду, родная страна и родной город, - подчеркнул Игорь Руденя.

Новый детсад построили в зоне новостроек микрорайона Южный. Садик рассчитан на 190 мест: это восемь групп, в том числе две для детей в возрасте до трех лет.

- Детский сад «Умка» стал первым в регионе дошкольным учреждением, где оборудована детская мультипликационная студия. Воспитанники будут создавать рисованные мультфильмы. Готовые работы дети смогут увидеть сразу же - специальное оборудование позволяет это делать без монтажа, - сообщила интересную деталь пресс-служба областного правительства.

«Умка» - это уже второй детский сад в Твери, названный в честь героев любимых мультфильмов. В прошлом году в областной столице был открыт детсад «Чебурашка».

Всего с 2019 года, начала реализации нацпроекта «Демография», в Тверской области построено 13 детских садов на 1720 мест.

Новый детсад построили в зоне новостроек микрорайона. Фото: ПТО

. Фото: ПТО

. Фото: ПТО

. Фото: ПТО

. Фото: ПТО