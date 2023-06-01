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НовостиОбщество1 июня 2023 8:30

В лесах Тверской области пошли грибы

Местные жители сбирают первые подосиновики
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Хороши грибочки! Фото: vk.com/tvernewsru/Сергей Поспелов

Хороши грибочки! Фото: vk.com/tvernewsru/Сергей Поспелов

В лесах Тверской области пошли первые грибы. Фотографиями грибочков, сделанными в конце мая, в соцсетях делятся жители.

Прогулки по лесу не проходят впустую. Приметливые любители тихой охоты находят подберезовики, подосиновики и маслят.

- После слоя строчков (одни из самых первых грибов) появляются подберезовики. Ещё месяц, и пойдут колосовики, - пишут подписчики в группе ТИА.

Но везет не всем.

- Сколько раз ходила в лес - ни одного гриба. Только паганки начинают вылезать, - сетуют граждане.

Но все еще впереди, ведь лето только начинается.